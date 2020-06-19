Yunus Mallı sürprizi

MAX Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından 10 numara transferi için arayışlara başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu Yunus Mallı için harekete geçti. Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre F.Bahçe, yakın zamanda Yunus Mallı'nın temsilcileriyle bir araya geldi.

Ücreti bir miktar düşecek

Haberde henüz Wolfsburg ile görüşülmediği, transferin önündeki en büyük engelin ise oyuncunun kazandığı yıllık ücret olduğu belirtildi. Yunus Mallı'nın yıllık ücreti brüt 4.5 milyon Euro.

Wolfsburg ile görüşülecek

Sarı lacivertli kurmaylar Yunus'un ücretinde makul bir seviyeye gelindikten sonra Wolfsburg kulübü ile masaya oturulacak ve anlaşma zemini sağlanmaya çalışılacak.

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