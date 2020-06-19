Yunus Mallı sürprizi

MAX Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından 10 numara transferi için arayışlara başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu Yunus Mallı için harekete geçti. Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre F.Bahçe, yakın zamanda Yunus Mallı'nın temsilcileriyle bir araya geldi.
Ücreti bir miktar düşecek
Haberde henüz Wolfsburg ile görüşülmediği, transferin önündeki en büyük engelin ise oyuncunun kazandığı yıllık ücret olduğu belirtildi. Yunus Mallı'nın yıllık ücreti brüt 4.5 milyon Euro.
Wolfsburg ile görüşülecek
Sarı lacivertli kurmaylar Yunus'un ücretinde makul bir seviyeye gelindikten sonra Wolfsburg kulübü ile masaya oturulacak ve anlaşma zemini sağlanmaya çalışılacak.
Fenerbahçe derbiye kilitlendi
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün akşam yaptığı taktik ağırlıklı antrenman ile tamamladı. İdman öncesinde bir konuşma yapan Emre Belözoğlu, "Derbi galibiyeti yeni sezon öncesinde bizim için özgüven olur. En eyi performansımız sahada olmalı" dedi.
Artem Dzyuba teklifi doğruladı
F.Bahçe'nin Zenit ve Rusya Milli Takımı'nın tecrübeli golcüsü Artem Dzyuba'yı transfer etmek istediği menajeri tarafından da doğrulandı. Ancak Dzyuba Fener'e sıcak bakmıyor.
Gustavo'ya Lyon kancası
Yapacağı transferler için kaynak arayışında olan Fenerbahçe'ye ciddi bir teklif geldi. Lyon, Gustavo için 8 milyon Euro teklif etti. Gustavo'nun 3 gün idmana çıkmadığı belirlendi.