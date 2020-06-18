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    • 18.06.2020 17:37
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    • 18.06.2020 17:58
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    resmen açıkladı | sözleşmesini feshetti

    'den son dakika açıklaması... Fenerbahçe Kulübü resmi kanallarından yaptığı açıklamada, Alman futbolcu 'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada '''Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir'' ifadelerine yer verilirken Sarı lacivertliler kararı mahkemeye taşıyacağını da belirtti.

    Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi.

    Fenerbahçe'den Max Kruse açıklaması:

    Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.

    Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.

    Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.

    Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.

    Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

    Fenerbahçe Spor Kulübü

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