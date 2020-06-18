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    • 18.06.2020 10:04
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    Son dakika: Gençlik ve , Muslera'yı hastanede ziyaret etti

    Son dakika haberi... Gençlik ve , geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Ziyarette Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı ile Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı da bulundu.

    Muslera'ya sürpriz ziyaret

    Bakan Kasapoğlu, 'ın 'in 27. haftasında deplasmanda 'la yaptığı maçta bacağı kırılan ve ameliyat edilen Uruguaylı kaleci Muslera'ya, tedavi gördüğü hastaneye giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Ziyarette Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı ile Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı da bulundu.

    Sosyal medya hesabından Muslera'yı ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşan Kasapoğlu, "En kısa zamanda, sahalara daha sağlıklı bir şekilde döneceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun Muslera." ifadelerini kullandı.

    Haberler Spor Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muslera'yı hastanede ziyaret etti
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