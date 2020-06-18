Galatasaray'da kaleci transferi Okan Kocuk'un performansına bağlı olacak. Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle her şey kalan 7 maçta kaleyi koruyacak olan Okan Kocuk'un başarılı olup olmasına göre şekillenecek.
İSMAİL ÇİPE DE GERİ DÖNECEK
Eğer Okan iyi bir grafik çizerse kaleci almayacak. Bu takdirde Kayserispor'da kiralık oynayan İsmail Çipe de geri çağrılacak. Alt yapıdan da bir kaleci desteğiyle sorun giderilecek.
YABANCI KALECİ KİRALANABİLİR
Ancak Okan Kocuk kötü bir görüntü verirse Galatasaray Yönetimi bu durumda maliyeti düşük yabancı bir kaleci kiralayacak. Bu kaleci Muslera iyileşinceye kadar kaleyi teslim alacak.
TÜM GÖZLER OKAN KOCUK'TA
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera'nın yerine giren Okan Kocuk'un göstereceği performans çok önemli. Sarı-Kırmızılı eldiven kalan 7 maçta şansını iyi kullanırsa kale için transfer yapılmayacak.