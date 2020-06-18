



YABANCI KALECİ KİRALANABİLİR

Ancak Okan Kocuk kötü bir görüntü verirse Galatasaray Yönetimi bu durumda maliyeti düşük yabancı bir kaleci kiralayacak. Bu kaleci Muslera iyileşinceye kadar kaleyi teslim alacak.



TÜM GÖZLER OKAN KOCUK'TA

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera'nın yerine giren Okan Kocuk'un göstereceği performans çok önemli. Sarı-Kırmızılı eldiven kalan 7 maçta şansını iyi kullanırsa kale için transfer yapılmayacak.