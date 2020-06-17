Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oldu. Bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde de rakibini 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırmayı başardı.

Trabzonspor'da mücadeledenin 35. dakikasında sakatlanarak yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan Nwakaeme'nin bugün MR'ı çekilecekti ancak oyuncunun kasık bölgesinde ödem tespit edilmesi nedeniyle, MR çekiminin yarına ertelendiği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre 31 yaşındaki Nijeryalı yıldız Nwakaeme, sol kasığındaki problemden dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacak. sol kasığındaki problemden dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Nwakaeme bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 11 gol atıp 9 asist yaptı.