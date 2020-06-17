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    • 17.06.2020 14:41
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    lu Nwakaeme'den haber var | MR çekimi ertelendi, Galatasaray maçına...

    'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdırdığı maçta 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Anthony Nwakaeme'den yeni bir haber geldi. MR'ı çekilecekti ancak oyuncunun kasık bölgesinde ödem tespit edilmesi nedeniyle, MR çekiminin yarına ertelendiği öğrenildi. Öte yandan Bordo mavililerin yıldız isminin, sol kasığındaki problemden dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

    Nwakaeme'den haber var | G.Saray maçına...

    Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde , ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oldu. Bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde de rakibini 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırmayı başardı.

    Trabzonspor'da mücadeledenin 35. dakikasında sakatlanarak yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan Nwakaeme'nin bugün MR'ı çekilecekti ancak oyuncunun kasık bölgesinde ödem tespit edilmesi nedeniyle, MR çekiminin yarına ertelendiği öğrenildi.

    Fanatik'in haberine göre 31 yaşındaki Nijeryalı yıldız Nwakaeme, sol kasığındaki problemden dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacak. sol kasığındaki problemden dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

    Nwakaeme bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 11 gol atıp 9 asist yaptı.

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