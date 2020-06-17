Fenerbahçe galibiyetini Trabzon yerel basını böyle gördü: Kral konuşunca herkes susacak
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavililer ilk maçta 2-1 yendiği rakibini Kadıköy'de de 3-1'le geçerek adını finale yazdırdı. Trabzon yerel basını, şehirde coşkuyla kutlanan final sevincine sayfalarında geniş yer verdi. İşte o başlıklar...
Karadeniz gazetesi, ilk sayfasının tamamında yer verdiği haberde, bordo-mavili takımın fotoğrafı ile "İstanbul'u fethettik kupada finaldeyiz", "Herkes bize biz Fener'e hastayız" başlığını kullanarak, "10 yıl önce Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da 3-1 yenip Türkiye Kupası'na uzanan Trabzonspor için tarih tekerrür etti. Fırtına derbide yine İstanbul ekibini Kadıköy'de 3-1 ile yıkıp adını finale yazdırdı" değerlendirmesine yer verdi.
"TÜRKİYE BORDO-MAVİ"
Gazete, ikinci sayfasında da "Türkiye bordo-mavi" diyerek, Trabzon'daki sevinç gösterilerinin fotoğrafları ile son sayfasında "Yalı çocukları değil yayla çocukları kazandı" başlığını kullandı. Gazetenin son sayfasında ayrıca "Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yendiği Fener'i Kadıköy'de de 3-1 ile devirdi ve 7 yıl sonra adını finale yazdırdı" ifadesini kullandı.
"BAYRAKLARI HAZIRLAYIN ÇİFTE BAYRAM YAPACAĞIZ"
Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk sayfasının tamamında duyurduğu haberinde Sörloth ile Ekuban'ın sevinç fotoğrafına yer vererek, "Kupa bizim", "Fener'i 23 yıl sonra Kadıköy'ün çimlerine gömdük, kupada adımızı finale yazdırdık" başlıklarını kullandı. Gazete son sayfasında da "Şampiyonluk bizim", "Bayrakları hazırlayın çifte bayram yapacağız" başlıklarına yer verdi.