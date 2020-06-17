Fenerbahçe galibiyetini Trabzon yerel basını böyle gördü: Kral konuşunca herkes susacak

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasının tamamında yer verdiği haberde, bordo-mavili takımın fotoğrafı ile "İstanbul'u fethettik kupada finaldeyiz", "Herkes bize biz Fener'e hastayız" başlığını kullanarak, "10 yıl önce Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da 3-1 yenip Türkiye Kupası'na uzanan Trabzonspor için tarih tekerrür etti. Fırtına derbide yine İstanbul ekibini Kadıköy'de 3-1 ile yıkıp adını finale yazdırdı" değerlendirmesine yer verdi.