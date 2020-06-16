UEFA, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için Trabzonspor'a 1 yıl Avrupa'dan men cezası vermişti. Trabzonspor, UEFA'nın verdiği men kararının iptali için CAS'a resmi itirazda bulunulduğunu açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;