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    • 16.06.2020 14:20
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    'dan son dakika açıklaması!

    Kulübü, 'nın verdiği 1 yıl men cezasının ardından 'a gitmişti. Bordo-mavililerden konuyla ilgili açıklama geldi. Fırtına, UEFA'nın verdiği men kararının iptali için CAS'a resmi itirazda bulunulduğunu açıkladı. İşte detaylar...

    Trabzonspor'dan CAS açıklaması!

    , 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için 'a 1 yıl Avrupa'dan men cezası vermişti. Trabzonspor, UEFA'nın verdiği men kararının iptali için 'a resmi itirazda bulunulduğunu açıkladı.

    Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    "UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur."

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