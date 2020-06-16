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Türkiye Kupası'nda kritik randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'e verilen koronavirüs arası bu hafta sona erdi. Ara sonrası hem Fenerbahçe, hem de Trabzonspor lige iyi bir başlangıç yaparak 3'er puanı cebine koydu. Bugün ise iki ezeli rakip Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselebilmek için karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma öncesi hem Fenerbahçe'nin, hem de Trabzonspor'un muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri...

16.06.2020 11:37 - Son Güncelleme: 16.06.2020 11:37
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İşte ekiplerin karşılaşma öncesi son durumları...

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Türkiye Kupası'nda kritik randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Son resmi kupasını 2014'te Manisa'da Galatasaray'ı penaltılarla geçerek kazanan Fenerbahçe 6 yıldır süren hasretini bu sezon bitirmek istiyor. Bugün ilk maçta 2-1 yenildiği Trabzonspor'u geçip adını Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçına yazdırmak için kenetlenen sarı-lacivertliler Avrupa bileti için de kritik olan bu maça büyük önem veriyor.

Türkiye Kupası'nda kritik randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

2013-14 sezonundan beri şampiyon olamayan, Türkiye Kupası'nı ise en son 2012-13 sezonunda kaldıran F.Bahçe en son resmi kupası olan Süper Kupa'yı 25 Ağustos 2014'te İsmail Kartal ile kazanmıştı.

Türkiye Kupası'nda kritik randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

KARAPINAR: YAPTINIZ YİNE YAPARSINIZ
Liglere verilen uzun aranın ardından cuma günü kendi stadında ilk resmi maçını oynayan ve Kayseri'yi 2-1'le geçen Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik patronu Tahir Karapınar futbolculara yaptığı konuşmada "Bu kadar uzun bir aranın ardından hem 10 kişi hem de 1-0 geriden gelip maçı çevirme karakterini ortaya koyan sizleri yürekten alkışlıyorum. Şimdi bunu unutup salı günü oynayacağımız Trabzon maçına konsantre olmanızı istiyorum. Ben bu maçı da kazanıp adınızı önce finale ardından da kupayı müzemize götürerek tarihe yazdıracağınıza inanıyorum"

Türkiye Kupası'nda kritik randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

MURIQI OYNAYACAK
Trabzon'u geçip final maçını kazanarak hem sezonu kupayla tamamlamak hem de Avrupa Ligi'ne direkt katılmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe'de her şey galibiyet üzerine kurulu. Yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından çıktığı ligde Kayserispor'u 10 kişiyle yenen sarı lacivertliler, Trabzon'u da geçerek bir çıkış başlatmak, önümüzdeki sezona da kupalı ve moralli girmek istiyor.

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