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    • 16.06.2020 13:50
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    Son dakika haberi | 'de 28.hafta hakemleri belli oldu

    Cemil Usta Sezonu'nda 'in 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Hakem Atilla Karaoğlan. Liderin yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacağı maçın hakemi ise Hüseyin Göçek. İşte Süper Lig'de haftanın programı ve hakemleri...

    Haftanın hakemleri belli oldu!

    Koronavirüs salgını sonrasında geçtiğimiz hafta kaldığı yerden devam eden 'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Ligin 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya maç verilmedi.

    İşte Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri:

    19 Haziran Cuma

    21:00 Ankaragücü - Başakşehir (Hüseyin Göçek)

    20 Haziran Cumartesi

    18:30 Kayserispor - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)

    21:00 Denizlispor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

    21:00 Yeni Malatyaspor - Göztepe (Özgür Yankaya)

    21 Haziran Pazar

    18:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)

    21:00 Galatasaray - Gaziantep FK (Alper Ulusoy)

    21:00 Konyaspor - Sivasspor (Halil Umut Meler)

    22 Haziran Pazartesi

    21:00 Alanyaspor - Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)

    21:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (Suat Arslanboğa)

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