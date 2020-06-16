Koronavirüs salgını sonrasında geçtiğimiz hafta kaldığı yerden devam eden Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Ligin 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya maç verilmedi.

İşte Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri:

19 Haziran Cuma

21:00 Ankaragücü - Başakşehir (Hüseyin Göçek)

20 Haziran Cumartesi

18:30 Kayserispor - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)

21:00 Denizlispor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

21:00 Yeni Malatyaspor - Göztepe (Özgür Yankaya)

21 Haziran Pazar

18:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)

21:00 Galatasaray - Gaziantep FK (Alper Ulusoy)

21:00 Konyaspor - Sivasspor (Halil Umut Meler)

22 Haziran Pazartesi

21:00 Alanyaspor - Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)

21:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (Suat Arslanboğa)