Koronavirüs salgını sonrasında geçtiğimiz hafta kaldığı yerden devam eden Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Ligin 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya maç verilmedi.
İşte Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri:
19 Haziran Cuma
21:00 Ankaragücü - Başakşehir (Hüseyin Göçek)
20 Haziran Cumartesi
18:30 Kayserispor - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)
21:00 Denizlispor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)
21:00 Yeni Malatyaspor - Göztepe (Özgür Yankaya)
21 Haziran Pazar
18:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)
21:00 Galatasaray - Gaziantep FK (Alper Ulusoy)
21:00 Konyaspor - Sivasspor (Halil Umut Meler)
22 Haziran Pazartesi
21:00 Alanyaspor - Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)
21:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (Suat Arslanboğa)