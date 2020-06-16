Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz mi? FB TS maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Kupadaki rövanş maçında kıran kırana bir mücadelede yaşanacak ve takımlar finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Tur atlayan taraf, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşılaşacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, FB TS maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı!

FB TS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

FB TS MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ATV'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Vedat Muric

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth

İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Eşleşmenin ilk ayağında Trabzonspor, evinde 2-1 kazandı. Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Tur atlayan taraf, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşılaşacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Max Kruse ile cezalı Ozan Tufan forma giyemeyecek. Trabzonspor'da cezalı Guilherme sahada olamayacak, Jose Sosa'nın durumu maç saatinde belli olacak.