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    • 16.06.2020 17:08
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    hangi kanalda? Türkiye Kupası maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...

    hangi kanalda? Türkiye Kupası’nda oynanacak maçı şifresiz mi? Liglerde futbol heyecanı yeniden başlarken, Ziraat Türkiye Kupası’nda da rövanş maçları oynanacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Trabzonspor bu akşam saat 20:45’te karşı karşıya gelecek. Nefes kesecek mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Peki, ? İşte maçın yayıncı kuruluş bilgileri!

    FB TS maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz mi?

    maçı şifresiz mi? hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası hangi kanalda sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Kupadaki rövanş maçında kıran kırana bir mücadelede yaşanacak ve takımlar finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Tur atlayan taraf, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşılaşacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, sorusunun yanıtı!

    FB TS MAÇI SAAT KAÇTA?

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

    FB TS MAÇI HANGİ KANALDA?

    Saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ATV'den naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Vedat Muric

    TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth

    İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

    Eşleşmenin ilk ayağında Trabzonspor, evinde 2-1 kazandı. Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

    Tur atlayan taraf, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşılaşacak.

    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Max Kruse ile cezalı Ozan Tufan forma giyemeyecek. Trabzonspor'da cezalı Guilherme sahada olamayacak, Jose Sosa'nın durumu maç saatinde belli olacak.

    Haberler Spor FB TS maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
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