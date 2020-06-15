Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olmuş ve mücadele 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanmıştı. Sarı kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmış ve ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.
ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR
Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında Fernando Muslera'nın ardından Florin Andone'yi de kaybetti.
İkinci yarının başında Ahmet Çalık'ın yerine oyuna giren Rumen futbolcu, 70. dakikada rakip ceza alanında gol ararken, Çaykur Rizespor kalecisi Tarık'ın üstüne düşmesi üzerine sağ ayağından sakatlandı.
Bir süre acı içinde yerde yatan Andone, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 72. dakikada sedyeyle saha kenarına çıkarıldı.
AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU
Galatasaray Süper Lig'in 27. maçında sakatlanan Muslera ve Florin Andone'nin durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Tecrübeli file bekçinin yarın sabah ameliyat olacağı açıklandı. İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama:
Oyuncumuz Florin Andone'nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.
Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir.