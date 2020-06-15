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    • 15.06.2020 14:37
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    'dan ve hakkında son dakika açıklaması

    'ın 'in 27.haftasında deplasmanında oynadığı maçta ve sakatlanmıştı. Galatasaray, Rizespor ile oynadıkları maçta sakatlanan Muslera ve Andone için resmi siteden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Florin Andone'nin son durumu ve Muslera'nın ameliyat tarihi belirtildi.

    G.Saray'dan Muslera ve Andone açıklaması

    , 'in 27. haftasında 'a konuk olmuş ve mücadele 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanmıştı. Sarı kırmızılıların tecrübeli file bekçisi , mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmış ve ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

    ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR

    Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında Fernando Muslera'nın ardından 'yi de kaybetti.

    İkinci yarının başında Ahmet Çalık'ın yerine oyuna giren Rumen futbolcu, 70. dakikada rakip ceza alanında gol ararken, Çaykur Rizespor kalecisi Tarık'ın üstüne düşmesi üzerine sağ ayağından sakatlandı.

    Bir süre acı içinde yerde yatan Andone, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 72. dakikada sedyeyle saha kenarına çıkarıldı.

    AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU

    Galatasaray Süper Lig'in 27. maçında sakatlanan Muslera ve Florin Andone'nin durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Tecrübeli file bekçinin yarın sabah ameliyat olacağı açıklandı. İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama:

    Oyuncumuz Florin Andone'nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.

    Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir.

    Haberler Spor Galatasaray'dan Florin Andone ve Fernando Muslera hakkında son dakika açıklaması
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