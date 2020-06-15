Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olmuş ve mücadele 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanmıştı. Sarı kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmış ve ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında Fernando Muslera'nın ardından Florin Andone'yi de kaybetti.

İkinci yarının başında Ahmet Çalık'ın yerine oyuna giren Rumen futbolcu, 70. dakikada rakip ceza alanında gol ararken, Çaykur Rizespor kalecisi Tarık'ın üstüne düşmesi üzerine sağ ayağından sakatlandı.

Bir süre acı içinde yerde yatan Andone, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 72. dakikada sedyeyle saha kenarına çıkarıldı.

AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU

Galatasaray Süper Lig'in 27. maçında sakatlanan Muslera ve Florin Andone'nin durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Tecrübeli file bekçinin yarın sabah ameliyat olacağı açıklandı. İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama: