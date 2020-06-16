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    • 16.06.2020 10:10
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    Transferde sürpriz gelişme! Perşembe günü İstanbul'a imzaya geliyor

    Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen , transfer bombasını patlatmak istiyor. Gana medyasının haberine göre Gyasi'nin perşembe günü İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı takıma imza atacağını iddia edildi.

    Transferde sürpriz gelişme! İstanbul'a imzaya geliyor

    transferde bombayı patlatıyor... Bulgar ekibi CSKA Sofya ile sözleşmesi sona erecek , Kartal oluyor.

    Fotomaç'ın Gana medyasından derlediği habere göre, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Edwin Gyasi'nin, İstanbul'a geleceği tarihin belli olduğunu iddia etti.

    PERŞEMBE İSTANBUL'DA GÖRÜŞME
    Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 18 Haziran Perşembe günü Edwin Gyasi İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş yöneticileriyle transfer görüşmesi yapacak.

    2 YILLIK SÖZLEŞME GELİYOR
    Öte yandan 28 yaşındaki yıldız, müzakerelerin başarılı olması durumunda Beşiktaş ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

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