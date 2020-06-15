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    • 16.06.2020 00:08
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    Sivasspor Başkanı açıkladı: ve Emre Kılınç'a yeni teklif sunacak

    Başkanı , 'ın transfer gündeminde yer alan ve Emre Kılınç'la ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, iki oyuncuya yeniden teklif sunacaklarını söyledi.

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    Sivasspor Kulübü Başkanı , orta saha oyuncuları ve Emre Kılınç'a yeniden teklif sunacaklarını söyledi.

    Otyakmaz, 'in 27. haftasında 'un sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lige verilen aradan sonraki ilk karşılaşmaya galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

    Puan cetvelinde 3. sıraya yükseldiklerini anımsatan Otyakmaz, "Lige lider olarak başlamıştık ama kaybetmiş olduğumuz maçlar ve puan kayıpları bizi maalesef dördüncülüğe kadar düşürmüştü. Tekrar üçüncülüğü yakaladık, inşallah önümüzdeki haftalarda da puanlarımız artarak devam eder ve ligdeki sıralamamız en üst seviyede olur diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz." dedi.

    Karşılaşmanın çok pozisyonlu geçmediğini anlatan Otyakmaz, iki takımın da yorulduğunu ifade etti.

    Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Otyakmaz, "Kalan 7 hafta var, biraz daha oyunumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Hazırlık maçı yapmamamız da bunda etken olduğunu düşünüyorum. Bu maçtan sonra ivmemiz daha yukarıya doğru, daha yüksek grafikte, daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

    "LİG LİDERLİĞİNİ YAKALAYABİLİRİZ"
    Ligin üst sırasında yer alan ve takımlarının iyi oynadıklarını vurgulayan Otyakmaz, şunları kaydetti:

    "Bu takımlarımız ligde bulundukları yerleri hak ediyorlar. Biz de ilk yarı çok iyi futbol oynamıştık ve ligin zirvesindeydik. Ama ikinci yarıya bir takım sakatlıklar damgasını vurunca puan kayıplarımız söz konusu oldu ve dördüncülüğe kadar düştük. Bugün yakalamış olduğumuz avantajla üçüncü sıradayız. İnşallah fikstürümüz de müsait, bu karşılaşmadan biraz daha iyi mücadele edersek, iyi futbol oynarsak diğer maçlarımızı kazanıp lig liderliğini yakalayabiliriz diye düşünüyorum."

    MERT HAKAN VE EMRE KILIÇ'A TEKLİF SUNULACAK
    Yeni gelen 5 oyuncu değiştirilmesi kuralının sorulması üzerine Otyakmaz, bu duruma pek alışamadığını ama yaşanan sakatlıklar nedeniyle futbolcuları korumak adına iyi olarak değerlendirdiğini söyledi.

    Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a yeni bir teklif yapacaklarını aktaran başkan Otyakmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Kendileriyle konuştuk, herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla ligde bulunduğumuz durum ve bitireceğimiz yer itibarıyla ona göre bir teklif yapacağız. Ama biraz da onlarla imza attığını iddia eden takımlara bu soruları sorun, bakalım onlar ne diyecekler. Ben de onu merak ediyorum. Çok sessiz kalıyorsa bilmiyorum yani. Peki neden bu tür haberler yayımlanıyor, onu da bilmiyorum."

    Haberler Spor Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz açıkladı: Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a yeni teklif sunacak
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