Süper Lig puan durumu! Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray kalan maçlar hangileri? Corona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor etkinlikleri ertelenmişti. Süper Lig'de bitime 8 hafta kala şampiyonluk yarışına ara verilmişti. Normalleşme dönemine başlamasıyla birlikte Süper Lig maçları da başlıyor. Bu hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte ligde heyecan yeniden sürecek. Şampiyonluk mücadelesi veren takımların kalan maçları da merak ediliyor. İşte, Süper Lig puan durumu ve kalan maçlar…
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GALATASARAY KALAN MAÇLAR
Ç.Rizespor-Galatasaray
Galatasaray-Gaziantep
Başakşehir-Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor
Alanyaspor-Galatasaray
Ankaragücü-Galatasaray
Galatasaray-Göztepe
Antalyaspor-Galatasaray
TRABZONSPOR KALAN MAÇLAR
Göztepe-Trabzonspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Ankaragücü
Galatasaray -Trabzonspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Trabzonspor-Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
BAŞAKŞEHİR KALAN MAÇLAR
Başakşehir-Alanyaspor
Ankaragücü-Başakşehir
Başakşehir-Galatasaray
Antalyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Denizlispor
Konyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Kayserispor
Kasımpaşa-Başakşehir
BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLAR
Beşiktaş -Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Beşiktaş
FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR
Fenerbahçe-Kayserispor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Göztepe
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Ç.Rizespor
SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta müsabaka programları açıklandı. İlk hafta programı şu şekilde;
12 Haziran Cuma
21:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)
21:00 Fenerbahçe – Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
13 Haziran Cumartesi
18:30 Başakşehir – Alanyaspor (Ali Şansalan)
21:00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
21:00 Beşiktaş – Antalyaspor (Ümit Öztürk)
14 Haziran Pazar
18:30 Gençlerbirliği – Konyaspor (Alper Ulusoy)
21:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
21:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)
15 Haziran Pazartesi
21:00 Sivasspor – Denizlispor (Abdülkadir Bitigen)