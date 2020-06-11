Süper Lig puan durumu! Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray kalan maçlar hangileri? Corona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor etkinlikleri ertelenmişti. Süper Lig'de bitime 8 hafta kala şampiyonluk yarışına ara verilmişti. Normalleşme dönemine başlamasıyla birlikte Süper Lig maçları da başlıyor. Bu hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte ligde heyecan yeniden sürecek. Şampiyonluk mücadelesi veren takımların kalan maçları da merak ediliyor. İşte, Süper Lig puan durumu ve kalan maçlar…

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