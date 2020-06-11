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    • 11.06.2020 13:45
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    • 11.06.2020 13:45
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    puan durumu! Trabzonspor, Başakşehir, hangileri?

    ’in başlamasına sayılı gün kala merak ediliyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Başakşehir, hangileri sorularına yanıt aranıyor. Süper Lig’de heyecan 12 Haziran’da oynanacak 2 maçla başlayacak. Ara verilmeden önce ligde bitime 8 hafta kalmıştı. İşte, Süper Lig puan durumu ve kalan maçlar…

    Süper Lig puan durumu! Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray kalan maçlar hangileri?

    Süper Lig puan durumu! Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray kalan maçlar hangileri? Corona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor etkinlikleri ertelenmişti. Süper Lig'de bitime 8 hafta kala şampiyonluk yarışına ara verilmişti. Normalleşme dönemine başlamasıyla birlikte Süper Lig maçları da başlıyor. Bu hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte ligde heyecan yeniden sürecek. Şampiyonluk mücadelesi veren takımların kalan maçları da merak ediliyor. İşte, Süper Lig puan durumu ve kalan maçlar…

    SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

    GALATASARAY KALAN MAÇLAR

    Ç.Rizespor-Galatasaray

    Galatasaray-Gaziantep

    Başakşehir-Galatasaray

    Galatasaray-Trabzonspor

    Alanyaspor-Galatasaray

    Ankaragücü-Galatasaray

    Galatasaray-Göztepe

    Antalyaspor-Galatasaray

    TRABZONSPOR KALAN MAÇLAR

    Göztepe-Trabzonspor

    Alanyaspor-Trabzonspor

    Trabzonspor-Ankaragücü

    Galatasaray -Trabzonspor

    Trabzonspor-Antalyaspor

    Denizlispor-Trabzonspor

    Trabzonspor-Konyaspor

    Kayserispor-Trabzonspor

    BAŞAKŞEHİR KALAN MAÇLAR

    Başakşehir-Alanyaspor

    Ankaragücü-Başakşehir

    Başakşehir-Galatasaray

    Antalyaspor-Başakşehir

    Başakşehir-Denizlispor

    Konyaspor-Başakşehir

    Başakşehir-Kayserispor

    Kasımpaşa-Başakşehir

    BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLAR

    Beşiktaş -Antalyaspor

    Denizlispor-Beşiktaş

    Beşiktaş-Konyaspor

    Kayserispor-Beşiktaş

    Beşiktaş-Kasımpaşa

    Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

    Beşiktaş-Fenerbahçe

    Gençlerbirliği-Beşiktaş

    FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR

    Fenerbahçe-Kayserispor

    Kasımpaşa-Fenerbahçe

    Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

    Fenerbahçe-Göztepe

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe

    Fenerbahçe-Sivasspor

    Beşiktaş-Fenerbahçe

    Fenerbahçe-Ç.Rizespor

    SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

    Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta müsabaka programları açıklandı. İlk hafta programı şu şekilde;

    12 Haziran Cuma

    21:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

    21:00 Fenerbahçe – Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

    13 Haziran Cumartesi

    18:30 Başakşehir – Alanyaspor (Ali Şansalan)

    21:00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

    21:00 Beşiktaş – Antalyaspor (Ümit Öztürk)

    14 Haziran Pazar

    18:30 Gençlerbirliği – Konyaspor (Alper Ulusoy)

    21:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

    21:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)

    15 Haziran Pazartesi

    21:00 Sivasspor – Denizlispor (Abdülkadir Bitigen)
    Haberler Spor Süper Lig puan durumu! Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray kalan maçlar hangileri?
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