Süper Lig maç programı! Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Ligde şampiyonluk heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Türkiye'de futbol maçlarına Corona virüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte Süper Lig'de maçlar bu hafta yeniden başlıyor. Peki, Süper Lig maç programı nasıl? İşte detaylar…

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta müsabaka programları açıklandı. İlk hafta programı şu şekilde;