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    • 11.06.2020 13:01
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    • 11.06.2020 13:01
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    ? futbol severler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig’de futbol heyecanı yeniden başlıyor. Koronvirüs nedeniyle ara verilen futbol liglerinde maçlar kaldığı yerden devam edecek. Liglerin bitimine az bir süre kala Süper Lig maçları oynanacak. Süper Lig maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Süper Lig maç programı! Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

    Süper Lig maç programı! Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Ligde şampiyonluk heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Türkiye'de futbol maçlarına Corona virüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte Süper Lig'de maçlar bu hafta yeniden başlıyor. Peki, Süper Lig maç programı nasıl? İşte detaylar…

    SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

    Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta müsabaka programları açıklandı. İlk hafta programı şu şekilde;

    12 Haziran Cuma

    21:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

    21:00 Fenerbahçe – Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

    13 Haziran Cumartesi

    18:30 Başakşehir – Alanyaspor (Ali Şansalan)

    21:00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

    21:00 Beşiktaş – Antalyaspor (Ümit Öztürk)

    14 Haziran Pazar

    18:30 Gençlerbirliği – Konyaspor (Alper Ulusoy)

    21:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

    21:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)

    15 Haziran Pazartesi

    21:00 Sivasspor – Denizlispor (Abdülkadir Bitigen)

    SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında Nihat Özdemir, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler'de (BAL) maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alındığını duyurdu. Nihat Özdemir, liglerin 26 Temmuz tarihinde tamamlamayı düşündüklerini de belirtti.
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