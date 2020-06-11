Süper Lig maç programı! Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Ligde şampiyonluk heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Türkiye'de futbol maçlarına Corona virüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte Süper Lig'de maçlar bu hafta yeniden başlıyor. Peki, Süper Lig maç programı nasıl? İşte detaylar…
SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta müsabaka programları açıklandı. İlk hafta programı şu şekilde;
12 Haziran Cuma
21:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)
21:00 Fenerbahçe – Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
13 Haziran Cumartesi
18:30 Başakşehir – Alanyaspor (Ali Şansalan)
21:00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
21:00 Beşiktaş – Antalyaspor (Ümit Öztürk)
14 Haziran Pazar
18:30 Gençlerbirliği – Konyaspor (Alper Ulusoy)
21:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
21:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)
15 Haziran Pazartesi
21:00 Sivasspor – Denizlispor (Abdülkadir Bitigen)
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında Nihat Özdemir, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler'de (BAL) maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alındığını duyurdu. Nihat Özdemir, liglerin 26 Temmuz tarihinde tamamlamayı düşündüklerini de belirtti.