Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan herkesin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili flaş açıklama geldi. Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Geçen yıl Süper Kupa'ya Vodafone Park'ta ev sahipliği yaptık. Bu sene de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacaktık ancak virüs girdi araya. Görüşmelerimiz sürüyor. Yakından takip ediyoruz. İnşallah 17'sinde güzel bir haber alacağımıza inanıyoruz. Sporu biz de özledik. Biz de heyecanlanıyoruz. Dünyada başlayan ligler var. Önümüzdeki günlerde başlayacak ligler var. Her yeri takip ediyoruz. Federasyonun ve kurulların hummalı çalışmaları var. Biz önce sağlığı önemsiyoruz. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Ligin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını diliyoruz.
İŞTE KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
- Ülke olarak sporu seviyoruz, özellikle futbol en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ama bizim spor yapma kültürümüzü daha da artırmamız gerekiyor.
"ALTYAPIYA ÖNEM VEREN KULÜPLERİ DESTEKLEYECEĞİZ"
"İthal bir yere kadar. Biz üretimi önemsiyoruz. Altyapıya önem vermek istiyoruz ve altyapıya önem veren kulüpleri desteklemeye yönelik çalışmalarımız var. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız çalıştayda da çok önemli sonuçlar almıştık. Yetenekleri keşfe yönelik çok ciddi projelerimiz var. Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız. Ülke olarak sporu seviyoruz, özellikle futbol en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ama bizim spor yapma kültürümüzü daha da artırmamız gerekiyor."
"SPOR İLE EĞİTİM ARASINDAKİ İKİLEMİ KALDIRACAĞIZ"
"Hangi alanda kendimizi istekli hissediyorsak, bunların önündeki erişimi kaldırmak istiyoruz. Spora erişimi sağlamak ve spor kültürünü artırmak istiyoruz. Genç yaştaki sporcular, bazen "Üniversiteye mi gideyim, yoksa spora mı devam edeyim?" düşüncesinde oluyorlar. Sonuçta bir ikilemde kalıyorlar. Bizim bu ikilemi kaldırmak adına bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Bu konuda üniversitelerde bir çalışma gerçekleştirdik. Bu yıl başarılı sporcularımız üniversitelerden yüzde 100 burs alacaklar. Avukat, mühendis, işletmeci, tıpçı sporcuları daha çok göreceğiz."