"ALTYAPIYA ÖNEM VEREN KULÜPLERİ DESTEKLEYECEĞİZ"

"İthal bir yere kadar. Biz üretimi önemsiyoruz. Altyapıya önem vermek istiyoruz ve altyapıya önem veren kulüpleri desteklemeye yönelik çalışmalarımız var. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız çalıştayda da çok önemli sonuçlar almıştık. Yetenekleri keşfe yönelik çok ciddi projelerimiz var. Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız. Ülke olarak sporu seviyoruz, özellikle futbol en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ama bizim spor yapma kültürümüzü daha da artırmamız gerekiyor."