Yarın akşam oynanacak Fenerbahçe maçına hazır olduğunu söyleyen Diego Angelo, kızlarından da şans ve başarı öpücüğü aldı.



9 yaşındaki Isadora ile 4 yaşındaki Antonella'dan İstanbul yolculuğu öncesi galibiyet için öpücük alan Diego, "Kızlarım benim şans meleğim. Onlar benim dünyam. Umarım yine şans getirirler ve yarın kazanan biz oluruz" dedi.