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    • 10.06.2020 17:42
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    Son dakika haberi: , 'un sözleşmesini uzattı

    Son dakika haberine göre Demir Grup , 'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı. Erdoğan Yeşilyurt'un adı de Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılmıştı.

    Sivasspor'dan 5 yıllık imza

    ekiplerinden 'un başarılı orta saha oyuncusu , kulübü ile yeni sözleşme imzaladı. 1993 doğumlu oyuncu Demir Grup Sivasspor ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmayı Sivasspor resmi sitesi üzerinden duyurdu.

    GALATASARAY VE TRABZONSPOR İLE ADI ANILMIŞTI
    Erdoğan Yeşilyurt bu sezon 27 resmi maçta 5 gol atmıştı. Erdoğan Yeşilyurt'un adı de Galatasaray ve Trabzonspor ile anılmış ancak teknik direktör oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istemişti.

    Haberler Spor Son dakika transfer haberi: Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı
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