Galatasaray’dan yerli harekatı! 3 isimle anlaşma sağlandı, sırada 3 isim daha var...





İSİM VERMEDEN TRANSFERİ DOĞRULADI

Emre Kılınç'ın menajeri Yücel Özbudak da transferi takım ismi vermeden doğruladı. Özbudak "Teknik olarak daha sezon bitmedi ama önümüzü görmek için bazı kararları erkenden almak lazım. Tek söylemek istediğim şey, Emre Kılınç gelecek sezon Sivasspor'da forma giymeyecek." açıklamasını yaptı.



Emre Kılınç, "Boluspor'da oynarken Galatasaray beni istemiş ama son anda başkan vazgeçmişti. Galatasaray o zamandan beri içimde uktedir" açıklamasını yapmıştı.