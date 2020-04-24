Galatasaray’dan yerli harekatı! 3 isimle anlaşma sağlandı, sırada 3 isim daha var...

Coronavirüs Galatasaray'ı transferde durduramadı. Sarı-Kırmızılılar, kulübü sanal alemde takibe alan Sivasspor'lu Mert Hakan Yandaş ile açıklamalarıyla gündemi sarsan Emre Kılınç ile kesin anlaşma sağladı.
Mert Hakan Yandaş
SÜPER LİG'E DAMGA VURDU
Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş dışında, Rize'nin genç golcüsü Oğulcan Çağlayan da anlaşma sağlanan bir diğer isim oldu.
Oğulcan Çağlayan
3 genç yetenek için de bonservis bedeli ödenmeyecek.
Erdoğan Yeşilyurt
ERDOĞAN VE SEMİH SIRADA
Yine sözleşmelerinin son senesini yaşayan Sivas'ın orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile Sarı-Kırmızlı ekipte yıllarca top koşturmuş tecrübeli stoper Semih Kaya ile de anlaşma an meselesi.
SERDAR GÜRLER BEKLEMEDE
Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Serdar Gürler de listede yer alan bir isim. Serdar'ın bonservisini elinde tutan Huesca, La Liga'ya yükselemezse Serdar da bedelsiz kiralanacak.
İSİM VERMEDEN TRANSFERİ DOĞRULADI
Emre Kılınç'ın menajeri Yücel Özbudak da transferi takım ismi vermeden doğruladı. Özbudak "Teknik olarak daha sezon bitmedi ama önümüzü görmek için bazı kararları erkenden almak lazım. Tek söylemek istediğim şey, Emre Kılınç gelecek sezon Sivasspor'da forma giymeyecek." açıklamasını yaptı.
Emre Kılınç, "Boluspor'da oynarken Galatasaray beni istemiş ama son anda başkan vazgeçmişti. Galatasaray o zamandan beri içimde uktedir" açıklamasını yapmıştı.