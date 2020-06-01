Erdoğan Yeşilyurt Sivas’ta kaldı!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Sivassporlu yıldız oyuncu Erdoğan Yeşilyurt takımıyla yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Başarılı oyuncunun, Yiğidolar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yıldız oyuncu bu sezon oldukça formda…
HAGİ GİBİ OLMAK İSTİYORUM
Milan'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, ileride Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi. Hagi'yi örnek aldığını belirten Hakan, "Onun gibi büyük bir oyuncu olmak ve Galatasaray'da 10 numarayı taşımanın gururunu yaşamak isterim" dedi. Milli futbolcu, Ibrahimovic'in tuttuğu Türk takımı için ise, "İçinde sarı renk var" ifadelerini kullandı.
Teklif gelirse kabul ederim
SMİ G.Saray ile anılan Lovric, Fcn Blog internet sitesine konuştu. Sırp yıldız, "Teklif yok ama gelirse G.Saray çok büyük bir kulüp. Seve seve giderim" dedi.
OĞULCAN BEKLEMEDE
G.Saray, Rize'yle sözleşmesi bitecek olan Oğulcan Çağlayan ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak diğer transferlerin durumuna göre genç yıldız için karar verilecek.
HAGİ GİBİ OLMAK İSTİYORUM
Milan'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, ileride Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi. Hagi'yi örnek aldığını belirten Hakan, "Onun gibi büyük bir oyuncu olmak ve Galatasaray'da 10 numarayı taşımanın gururunu yaşamak isterim" dedi. Milli futbolcu, Ibrahimovic'in tuttuğu Türk takımı için ise, "İçinde sarı renk var" ifadelerini kullandı.
Teklif gelirse kabul ederim
SMİ G.Saray ile anılan Lovric, Fcn Blog internet sitesine konuştu. Sırp yıldız, "Teklif yok ama gelirse G.Saray çok büyük bir kulüp. Seve seve giderim" dedi.
OĞULCAN BEKLEMEDE
G.Saray, Rize'yle sözleşmesi bitecek olan Oğulcan Çağlayan ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak diğer transferlerin durumuna göre genç yıldız için karar verilecek.