Mert ve Emre’de işlem tamam! Cimbom, Fener’in de istediği iki yıldızda mutlu sona ulaştı





Süper Lig'in iki yıldızı Aslan oluyor… Galatasaray'ın, Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a imza paralarını yatırdığı ve iki oyuncunun da transferini bitirdiği iddia edildi. Resmi açıklamanın ise sezon sonu yapılacağı belirtildi. G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği iki ismin transferinde mutlu sona ulaşarak ezeli rakibine de önemli bir çalım atmış oldu.