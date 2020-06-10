Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılabilir. İddia İtalyan Rossonera radyo kanalından geldi. Habere göre 35 yaşındaki futbolcu sezon sonunda Juventus ile yollarını ayırmak istiyor. Yıldız oyuncunun gelecek sezonki rotası ise büyük ölçüde belirsiz.
Radio Rossonera'nın haberine göre Portekizli yıldız, bu yaz Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor. Henüz somut bir karar alınmasa da yıldız futbolcunun sezon bitiminde siyah-beyazlı ekiple görüşüp ayrılık kararı alabileceği vurgulandı.
İspanya'dan eski kulübü Real Madrid de dahil olmak üzere şu an net bir talip yok. Dünya futbolundaki ekonomik şartlar nedeniyle hali hazırda Paris Saint-Germain ve Manchester City olası talipler arasında öne çıkıyor.
İtalyan ekibinde 75 maçta forma giyip 53 gol atan Ronaldo'nun takımdan ayrılacağına dair iddialar ilk olarak karantina sürecinde Portekiz'e gitmesiyle başlamıştı.
Ronaldo'nun, Juventus'la 2022 yazına kadar kontratı bulunuyor.