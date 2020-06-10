Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.06.2020 14:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2020 14:15
    ABONE OL

    'ta bir dönem sona eriyor | takım ayrılıyor mu?

    35 yaşındaki süperstar , 'tan ayrılıyor mu? İddianın adresi göre, lig bitiminde Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılabilir. Portekizli'nin gelecek sezon için rotası henüz belirsiz ancak iddialar arasında Saint-Germain, ve bulunuyor. İşte haberin detayları...

    Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılabilir. İddia İtalyan Rossonera radyo kanalından geldi. Habere göre 35 yaşındaki futbolcu sezon sonunda Juventus ile yollarını ayırmak istiyor. Yıldız oyuncunun gelecek sezonki rotası ise büyük ölçüde belirsiz.

    Radio Rossonera'nın haberine göre Portekizli yıldız, bu yaz Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor. Henüz somut bir karar alınmasa da yıldız futbolcunun sezon bitiminde siyah-beyazlı ekiple görüşüp ayrılık kararı alabileceği vurgulandı.

    İspanya'dan eski kulübü Real Madrid de dahil olmak üzere şu an net bir talip yok. Dünya futbolundaki ekonomik şartlar nedeniyle hali hazırda Paris Saint-Germain ve Manchester City olası talipler arasında öne çıkıyor.

    İtalyan ekibinde 75 maçta forma giyip 53 gol atan Ronaldo'nun takımdan ayrılacağına dair iddialar ilk olarak karantina sürecinde Portekiz'e gitmesiyle başlamıştı.

    Ronaldo'nun, Juventus'la 2022 yazına kadar kontratı bulunuyor.
    Haberler Spor Juventus'ta bir dönem sona eriyor | Cristiano Ronaldo takım ayrılıyor mu?
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri