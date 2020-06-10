Kızılyıldız'da Obradovic dönemi! Resmen açıklandı

Sırbistan'ın THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Kızılyıldız, başantrenörlük görevine Sasa Obradovic'i getirdi.

Sırp başantrenör, başkent Belgrad'daki kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında, kırmızı-beyazlı takımla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Obradovic, yaptığı açıklamada, Kızılyıldız ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Sorumluluklarımın ve taraftarların beklentisinin farkındayım. Hepsini yerine getirmeyi umut ediyorum." dedi.

Kızılyıldız Basketbol Kulübü Başkanı Nebojsa Covic ise Sasa Obradovic'in "Kızılyıldız'ın çocuğu" olduğunu vurgulayarak, "Şimdi arzularımız ve yollarımız kesişti. Kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadelerini kullandı.

Kızılyıldız, önceki gün Dragan Sakota ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.