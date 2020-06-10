MİLAN'A 2 KEZ RET

Ara transfer döneminde Cengiz Ünder için Milan'dan ilk olarak Suso artı 20 milyon Euro'luk teklif alan Roma'nın bu öneriyi reddettiği ortaya çıktı. Transfer döneminin bitimine 5 gün kala Milan'ın bu kez 42 milyon Euro'luk resmi teklifle Roma'nın kapısını çaldığı ancak o dönem Nicolo Zaniolo'nun sakatlığının bulunması sebebiyle bu önerinin de geri çevrildiği öğrenildi.