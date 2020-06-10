Gaziantep'teki amatör kulüpler arasında yer alan Şehreküstü'de futbol hayatına başlayan, buradan da Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giyen 82 yaşındaki Özkarslı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.
Futbolculuk kariyerinde milli takım formasını 2'si kaptanlık olmak üzere 26 kez terleten Özkarslı'nın kentte toprağa verileceği öğrenildi.
1961 yılında Galatasaray'a transfer olan ve orta saha mevkisinde görev yapan Özkarslı, Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
TFF'DEN TAZİYE MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu Talat Özkarslı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda;
A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen Talat Özkarslı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Özkarslı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.
denildi.
GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI
Galatasaray'dan da Talat Özkarslı için bir taziye mesajı geldi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşayan efsane isimlerimizden Talat Özkarslı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Özkarslı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.
BİR MESAJ DA GAZİANTEP'TEN
Talat Özkarslı için bir başsağlığı mesajı da Gaziantep FK'dan geldi.