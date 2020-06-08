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    • 08.06.2020 10:29
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    ve Merih Demiral takım arkadaşı oluyor | 30 milyon Euro'ya 'a...

    Adı Leipzeig, , gibi takımlarla da anılan, İtalyan devi 'un, Roma'da forma giyen milli futbolcumuz ile ilgilendiği iddia edildi. Çizme basınında yer alan habere göre işler ciddiye binecek. Juve, Roma'nın kapısını 30 milyon euro'luk bir teklifle çalacak.

    Juventus'un Cengiz Ünder'e olan ilgisi ciddileşiyor. İtalyan devinin transfer sihirbazı sportif direktörü Fabio Paratici, 22 yaşındaki yıldızı bir süredir takip ediyordu.

    Fanatik'in haberine göre; Paratici, Milli forma ile Fransa karşısında gösterdiği performansın ardından Cengiz'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

    Juventus, yıldız futbolcu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkarttı. Alternatif teklif ise Cengiz'e karşılık stoper Daniel Rugani'nin yanı sıra 15 milyon Euro önermek.

    Juve, resmi teklif için Milli yıldızımızın özel hayatıyla ilgili başlattığı araştırmanın tamamlanmasını bekliyor. Referanslar olumlu gelirse, İtalyan devi, işi bir an önce bitirmek için Roma'nın kapısını çalacak.
    Haberler Spor Cengiz Ünder ve Merih Demiral takım arkadaşı oluyor | 30 milyon Euro'ya Juventus'a...
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