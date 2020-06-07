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    • Spor
    • 07.06.2020 14:16
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    • 07.06.2020 14:16
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    ? belli oldu!

    Futbol severlerin merakla beklediği ve gündemde sürekli araştırdığı ? Sorusunun yanıtı belli oldu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen corona virüsten dolayı Süper Lig Mart ayının ikinci haftasında bir süreliğine durdurulmuştu. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte normalleşme takvimi devreye sokuldu ve Spor Toto belli oldu.

    Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 27’nci hafta karşılaşmaları belli oldu!

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) futbol severleri mutlu eden haber geldi ve Mart ayından bu yana oynanmayan Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarih açıklandı. Süper Lig 27'nci haftasında takımların karşılaşma programları da belirlendi. Süper Lig hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

    SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi. 29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
    Karşılaşma programları şu şekilde;

    - 12 HAZİRAN CUMA

    21.45 Göztepe - Trabzonspor
    21.45 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

    13 HAZİRAN CUMARTESİ

    19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
    21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
    21.45 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor

    14 HAZİRAN PAZAR

    19.15 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
    21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
    21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

    15 HAZİRAN PAZARTESİ

    21.45 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

    FUTBOLA DÖNÜŞ ÖNERİ PROTOKOLÜ'NDE GÜNCELLEME YAPILDI

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika açıklaması geldi. TFF Süper Lig takım doktorlarıyla yaptıkları toplantı sonrası "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nü güncellediklerini duyurdu.

    İşte TFF'nin yaptığı o açıklama;

    20.05.2020 tarihinde TFF'nin Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda kulüp başkanlarımızdan gelen görüşler ile TFF Sağlık Kurulu'nun Süper Lig takım doktorları ile 23.05.2020 tarihinde yaptığı toplantıdaki görüş alışverişi çerçevesinde ''Futbola Dönüş Öneri Protokolü'' güncellenmiştir.

    TFF Sağlık Kurulu: "Personelde pozitif vaka varsa tüm personel, oyuncuda varsa tüm oyuncular, karşılaştıkları rakip test tabi tutulacak"

    TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nden; "Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az 8 kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan 2 gün önce uygulanmalı"

    -Pozitif vaka tesise alınmaz
    -Pozitif vaka maçlarda yok
    -Takım fotoğrafı yok
    -Hakemlerle 2 metre mesafe
    -Yedek kulübesi 1.5 metre mesafe
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