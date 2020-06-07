Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 27’nci hafta karşılaşmaları belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) futbol severleri mutlu eden haber geldi ve Mart ayından bu yana oynanmayan Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarih açıklandı. Süper Lig 27'nci haftasında takımların karşılaşma programları da belirlendi. Süper Lig hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi. 29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
Karşılaşma programları şu şekilde;
- 12 HAZİRAN CUMA
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
13 HAZİRAN CUMARTESİ
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor
14 HAZİRAN PAZAR
19.15 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 HAZİRAN PAZARTESİ
21.45 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
FUTBOLA DÖNÜŞ ÖNERİ PROTOKOLÜ'NDE GÜNCELLEME YAPILDI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika açıklaması geldi. TFF Süper Lig takım doktorlarıyla yaptıkları toplantı sonrası "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nü güncellediklerini duyurdu.
İşte TFF'nin yaptığı o açıklama;
20.05.2020 tarihinde TFF'nin Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda kulüp başkanlarımızdan gelen görüşler ile TFF Sağlık Kurulu'nun Süper Lig takım doktorları ile 23.05.2020 tarihinde yaptığı toplantıdaki görüş alışverişi çerçevesinde ''Futbola Dönüş Öneri Protokolü'' güncellenmiştir.
TFF Sağlık Kurulu: "Personelde pozitif vaka varsa tüm personel, oyuncuda varsa tüm oyuncular, karşılaştıkları rakip test tabi tutulacak"
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nden; "Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az 8 kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan 2 gün önce uygulanmalı"
-Pozitif vaka tesise alınmaz
-Pozitif vaka maçlarda yok
-Takım fotoğrafı yok
-Hakemlerle 2 metre mesafe
-Yedek kulübesi 1.5 metre mesafe