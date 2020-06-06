Gazete, "Ünder-Kluivert için takas mümkün" başlığıyla verdiği haberde Juventus'un ilk hedef olarak Cengiz Ünder'in transferine yoğunlaştığını duyurdu.

Roma ile farklı oyuncular için de temasta bulunan siyah beyazlıların önceliğinin milli futbolcumuz olduğu kaydedildi.