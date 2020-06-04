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    • 04.06.2020 20:47
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    Son dakika: Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı: Pozitif vaka yok

    Son dakika haberine göre, Kulübü; başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan 6'ncı COVID-19 testinde pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

    Trabzonspor Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı

    Kulübü; başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan 6'ncı COVID-19 testinde pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

    Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

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    Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı: Pozitif vaka yok
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