Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kaptan Sosa ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Ağaoğlu, "Şampiyonluk yolunda bize karşı algı operasyonları yapılacağını zaten biliyorduk. Bunları yapanların yaşı kadar benim tecrübem var. 30 yılım bu alemde geçti. Biz tuzağa düşmeyiz" dedi.
KİRLİ KAMPANYALAR
Sosa ve Novak üzerinden spekülasyon yapılmasını kınayan Başkan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sosa'nın eşine karşı kirli kampanyalara şahit olduk.
SORUMLULUK BİZDEDİR
Kaptanımıza ve eşine yönelik bu yakışıksız ifadeleri şiddetle kınıyorum. Türk milleti misafirperverdir. Onların sorumluluğu bizim
SOSA&NOVAK'I İSTİYORUZ!
Kadroyu bozmak istemekidklerini belirten Ağaoğlu. Pereira ile yeniden anlaştık. Sosa ve Novak ile de yenileme düşüncesindeyiz. Kaptanımız Sosa ile geleceğe dönük planlarımız da var" ifadesini kullandı.
DEVAM ETMEK İSTİYORUM
Trabzonspor kaptanı Jose Sosa da açıklamalarda bulundu. Sosa, "Trabzonspor'da mutluyum. Gelecekle ilgili başkanla tabii ki görüştüm. Takıma nasıl yardımcı olabileceksem başkanımızın uygun göreceği pozisyonlarda devam etmek istediğimi söyledim. Trabzonspor'u aile olarak görüyorum. Kızlarım burada doğdu. Önümüzdeki süreçte kritik maçlar var. Bunlara konsantre olmak istiyorum" dedi.