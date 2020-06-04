



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kaptan Sosa ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Ağaoğlu, "Şampiyonluk yolunda bize karşı algı operasyonları yapılacağını zaten biliyorduk. Bunları yapanların yaşı kadar benim tecrübem var. 30 yılım bu alemde geçti. Biz tuzağa düşmeyiz" dedi.



KİRLİ KAMPANYALAR

Sosa ve Novak üzerinden spekülasyon yapılmasını kınayan Başkan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sosa'nın eşine karşı kirli kampanyalara şahit olduk.