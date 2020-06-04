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    • 04.06.2020 21:09
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    'de sürpriz ayrılık! dönemi sona erdi

    HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, " Erkek Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında takımımızın Başantrenörü Mariusz Sordyl ile yollarımız ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe'de süpriz ayrılık

    HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, başantrenör ile yollarını ayırdı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " Erkek Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında takımımızın Başantrenörü Mariusz Sordyl ile yollarımız ayrılmıştır." ifadeleri yer aldı.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde sürdü:

    "Sordyl, Fenerbahçemiz'de görev yaptığı 1,5 yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren takımımızın yükselişinde etkili olmuş, takımımızın, 2018-2019 sezonunda Axa Sigorta Efeler Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley olmak üzere iki şampiyonluğu kazanmasında ve koronavirüs dolayısıyla sona erdirilen 2019-2020 sezonunu da lider tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştur. Kulübümüz için ortaya koyduğu tüm başarılar ve emekleri için Mariusz Sordyl'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz."

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