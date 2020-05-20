İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Roma, milli yıldızımız Cengiz Ünder ile ilgili bir görsel yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda Cengiz için hazırlanan görsel, takipçilerin beğenisine sunuldu.
İŞTE O PAYLAŞIM
İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. Sky Sport'un haberine göre, milli futbolcunun bu yaz satış listesine konulacağı belirtildi. Genç futbolcuyla çok sayıda kulübün yakından ilgilendiği kaydediliyor.
CENGİZ ROMA'DAN AYRILACAK MI?
Sky Sport Italia'da yer alan haberde Roma'nın Cengiz Ünder hakkında karar verdiği yazıldı. Kulüp, genç futbolcunun bu yaz satılmasını planlıyor. Haberde, milli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Arsenal, Tottenham, Bayer Leverkusen, Milan ve Napoli'nin yer aldığı belirtildi. Roma'nın Cengiz Ünder için 24 milyon euroluk bonservis bedeli beklediği de kaydedildi.
BİR TALİP DAHA
Öte yandan Milli futbolcu Cengiz Ünder'in talipleri gün geçtikçe artıyor. İtalyan basınından Sky Sport'un haberine göre Arsenal ve Milan'ın ardından bir başka İtalyan temsilcisi Atalanta da genç yıldızı listesine ekledi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Arsenal'in daha önce Henrikh Mkhitaryan'la takasta kullanmak istediği Cengiz'i, Milan da devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu ancak Zaniolo'nun sakatlığı sonrası alternatifi bulunamayacağı için başarılı futbolcuyu takımda tutmaya karar vermişlerdi.
CENGİZ ÜNDER 4 AYLIK MAAŞINDAN VAZGEÇTİ
Roma'dan yapılan açıklamada "As takım oyuncularımız, teknik direktör Paulo Fonseca ve çalışanları, koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyasında başlayan ekonomik krizde kulübümüze yardımcı olmak için 4 aylık maaşların vazgeçtiler." ifadelerine yer verildi.