Fotomaç'ın derlediği habere göre Arsenal'in daha önce Henrikh Mkhitaryan'la takasta kullanmak istediği Cengiz'i, Milan da devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu ancak Zaniolo'nun sakatlığı sonrası alternatifi bulunamayacağı için başarılı futbolcuyu takımda tutmaya karar vermişlerdi.