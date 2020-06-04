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    • 04.06.2020 11:58
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    Son dakika i | Galatasaray'da şok sakatlık! Açıklama geldi

    Son dakika haberine göre 'ın dün yaptığı antrenmanda sakatlanan Brezilyalı futbolcu 'nun son durumu ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

    Galatasaray'da şok sakatlık! Açıklama geldi

    Kulübü, dün yapılan antrenman sırasında sakatlık geçiren Brezilyalı stoper 'nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

    İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama
    Oyuncumuz Marcao Teixeira'nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.

    Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.

    Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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