Galatasaray'da şok sakatlık! Açıklama geldi

Galatasaray Spor Kulübü, dün yapılan antrenman sırasında sakatlık geçiren Brezilyalı stoper Marcao'nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.



İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama

Oyuncumuz Marcao Teixeira'nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.

Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.