Geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes ile de adı geçen Udoh için resmi açıklama geldi. Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, kariyerine Çin'de devam eden 32 yaşındaki Udoh ile ilgili yaptığı, "Herhangi bir transfer görüşmemiz bulunmamaktadır. Önümüzdeki sezonun takımını düşünmek için erken." şeklinde konuştu.