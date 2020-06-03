Süper Lig'in başlamasına sayılı zaman kala kulüpler bir yandan da bir sonraki sezonun yapılanmasını oluşturmaya çalışıyor. Bu kulüplerin başında da Galatasaray geliyor. Sarı Kırmızılı kulüp gelecek sezon yerli isimlere ağırlık vermek için harekete geçti.

Bu isimlerden biri de Rizespor'un 23 yaşındaki forveti Oğulcan Çağlayan. Bu sezon mavi-yeşilli formayla 22 maçta görev alan Oğulcan; 4 gol atıp, 2de asist yapma başarısı gösterdi. Oğulcan Çağlayanın gelecek sezon Galatasaray'da forma giymesi bekleniyor.