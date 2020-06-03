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    • 03.06.2020 16:00
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    İşte 'ın ilk transferi! Canlı yayında açıklandı

    Süper Lig'in yeniden başlamasına sayılı günler kala kulüpler hazırlıklarında sona gelirken, transfer çalışmaları da sürüyor. Bir televizyon programına katılan Çaykur Rize'un Başkanı Hasan Kartal, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 'ın 'a yakın olduğunu açıkladı.

    İşte G.Saray'ın ilk transferi! Canlı yayında açıklandı

    Süper Lig'in başlamasına sayılı zaman kala kulüpler bir yandan da bir sonraki sezonun yapılanmasını oluşturmaya çalışıyor. Bu kulüplerin başında da Galatasaray geliyor. Sarı Kırmızılı kulüp gelecek sezon yerli isimlere ağırlık vermek için harekete geçti.

    Bu isimlerden biri de Rizespor'un 23 yaşındaki forveti Oğulcan Çağlayan. Bu sezon mavi-yeşilli formayla 22 maçta görev alan Oğulcan; 4 gol atıp, 2de asist yapma başarısı gösterdi. Oğulcan Çağlayanın gelecek sezon Galatasaray'da forma giymesi bekleniyor.

    Görüşmeleri Başkan Hasan Kartal katıldığı canlı yayında bizzat açıkladı. Bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Kartal, "Oğulcan Çağlayan Rizespor'dan ayrılıyor. Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı." ifadelerini kullandı.

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