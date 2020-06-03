"Corona virüsü taşıdığım halde maça çıktım. Çok korkuyordum. İki gün çok az uyuyabildim. Fotoğraflara bakarsanız, maç sırasında ne kadar kötü bir durumda olduğumu anlarsınız. Ateşim yoktu ama sanki varmış gibi hissediyordum. Hayatımın devam edip etmeyeceğinden şüphe ederek çıktığım bir maçtı. Antrenman sahamızın yakınında bir hastane var. Yaşananlar adeta bir savaş dönemini andırıyordu. Bir ara hastaneye gitsem ne olur diye düşündüm. Ama sonra takımımla yapmam gerekenler olduğunu düşündüm ve vazgeçtim"