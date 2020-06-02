Fenerbahçe Beko'da koç Zeljko Obradovic'in durumu merak ediliyor. Gidip, gitmeyeceği merak edilen Sıp koç hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Buna göre, Sarı lacivertli kulüp geçtiğimiz hafta efsane koç ile görüşmeler başladı.
Ajansspor'un haberine göre; Sezon içinde prensip gereği Obradovic sözleşme görüşmelerinde bulunmuyor. ING Basketbol Süper Ligi ve Türk Havayolları Euroleague'de sezonların iptal edilmesinden sonra Fenerbahçe ile Sırp çalıştırıcı arasındaki görüşmeler geçtiğimiz hafta başlamıştı.
Fenerbahçe yönetimi tecrübeli koça yeni sezon planlaması ile ilgili görüşlerini aktarıyor. Basketbol takımının bütçesinin düşürülmesi, yüksek maliyetli oyuncularla yolların ayrılması, kadroya yeni maliyeti uygun isimlerin katılması ve yarışmacı bir takım oluşturulması iki taraf arasında konuşulan konulara arasında yer alıyor.
Koronavirüsten salgınından dolayı basketbolda takımların eski maliyetler de olamayacağı görüşmelerde ele alınıyor. Obradovic Fenerbahçe Beko'ya şu ana kadar yanıt vermedi ancak tecrübeli antrenörün sarı lacivertliler ile sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.