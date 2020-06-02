Ajansspor'un haberine göre; Sezon içinde prensip gereği Obradovic sözleşme görüşmelerinde bulunmuyor. ING Basketbol Süper Ligi ve Türk Havayolları Euroleague'de sezonların iptal edilmesinden sonra Fenerbahçe ile Sırp çalıştırıcı arasındaki görüşmeler geçtiğimiz hafta başlamıştı.

Fenerbahçe yönetimi tecrübeli koça yeni sezon planlaması ile ilgili görüşlerini aktarıyor. Basketbol takımının bütçesinin düşürülmesi, yüksek maliyetli oyuncularla yolların ayrılması, kadroya yeni maliyeti uygun isimlerin katılması ve yarışmacı bir takım oluşturulması iki taraf arasında konuşulan konulara arasında yer alıyor.