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    • Spor
    • 02.06.2020 Gazete
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    : ’de asla oynamam

    ekiplerinden 'de forma giyen , “’de oynar mısın?” sorusuna , “Ben lıyım. Böyle bir ihtimal yok” yanıtını verdi.



    Schalke'deki gururumuz Ozan Kabak, Instagram'da gazeteci Ayşe Arman'ın sorularını yanıtladı. Milli futbolcumuz, "Bir gün Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna, "Ben Galatasaraylıyım. Böyle bir ihtimal yok" yanıtını verdi.



    Ozan Kabak, "Fatih hocamın her zaman yanına giderim, Türkiye'ye döndüğümde ilk gittiğim yerlerden biri Florya'dır. O da her zamanki babacanlığıyla beni karşılar ve sohbet ederiz. Milli Takım çok güzel bir jenerasyonla geliyor. EURO 2020 ertelendi ama sakat oyuncuların dönmesiyle daha güçlü bir takım olacağız. Eski ruh geri dönecek, ben çok heyecanlıyım EURO 2020 için artık. Türkiye'de Bülent Korkmaz ile büyüdük, Galatasaray efsanesi, çok iyi bir oyuncuydu. Dünyadan bahsedersek, Van Dijk dünyanın en iyilerinden" diye konuştu.



    ALMANLAR'DA PRATİK ZEKA YOK
    Ozan Kabak, "Almanya demek, problem demek. Pratik zekaları sıfır. Türklere göre daha soğuklar. Buna adapte olmam biraz süre aldı" diye konuştu.

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