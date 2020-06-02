



Ozan Kabak, "Fatih hocamın her zaman yanına giderim, Türkiye'ye döndüğümde ilk gittiğim yerlerden biri Florya'dır. O da her zamanki babacanlığıyla beni karşılar ve sohbet ederiz. Milli Takım çok güzel bir jenerasyonla geliyor. EURO 2020 ertelendi ama sakat oyuncuların dönmesiyle daha güçlü bir takım olacağız. Eski ruh geri dönecek, ben çok heyecanlıyım EURO 2020 için artık. Türkiye'de Bülent Korkmaz ile büyüdük, Galatasaray efsanesi, çok iyi bir oyuncuydu. Dünyadan bahsedersek, Van Dijk dünyanın en iyilerinden" diye konuştu.