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    • 02.06.2020 01:09
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    'tan 'ye 2020-2021 sezonu için Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu önerisi

    Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (), 2020-2021 sezonuna Kovid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesini önerdi.

    Beşiktaş'tan TFF'ye sezon ismi önerisi

    Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (), 2020-2021 sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesini önerdi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Kovid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-2021 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.



    Haberler Spor Beşiktaş'tan TFF'ye 2020-2021 Süper Lig sezonu için Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu önerisi
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