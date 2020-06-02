İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Bu hafta İstanbul'a geliyor

Fotomaç'ın haberine göre yönetimin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Hırvat teknik adamın alınacak özel izinlerin ardından bu hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un Bjelica'nın Türkiye'ye gelişiyle ilgili bizzat kendisinin ilgilendiği de iddia ediliyor.