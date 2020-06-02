İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Bu hafta İstanbul'a geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe, 3 aylık çalışmanın ardından mutlu sona ulaştı. Haftalardır devam eden görüşmelerin ardından sarı-lacivertli ekiple anlaşmaya varan tecrübeli teknik adamın, bu hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
02.06.2020 09:37
- Son Güncelleme: 02.06.2020 09:37
Ligin ikinci yarısında oynadığı son 7 maçta galibiyet çıkaramayarak şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu.
Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda yerli ve yabancı 3 teknik adamla görüştüklerini açıklamıştı.
Kanarya'nın adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı ve Okan Buruk gibi isimlerle anılırken, arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı.
Alınan bilgilere göre sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nenad Bjelica ile her konuda anlaşma sağladı.
Fotomaç'ın haberine göre yönetimin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Hırvat teknik adamın alınacak özel izinlerin ardından bu hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un Bjelica'nın Türkiye'ye gelişiyle ilgili bizzat kendisinin ilgilendiği de iddia ediliyor.