Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Maksimum önlem minimum risk!

    Kalan kısmı seyircisiz oynanacak olan ’de statlara maksesiz girilemeyecek. Ateşi 37.8 ve üzeri olanlar sta-t lara alınmayacak. Medya mensupları da maçtan 2 gün önce testea bti tutulacak. Statta en fazla 296 kişi olaca

    Maksimum önlem minimum risk!
    Türkiye Futbol Federasyonu, kalan bölümü seyircisiz devam edecek olan ve 'nda uygulanacak olan talimatları açıkladı. Sezonun kalanı için alınan tedbirler şöyle: Statlara maskesiz giriş yapılmayacak. Futbolcular ve teknik direktörler maskelerini ancak sahada çıkarabilecek. Yedek oyuncular ise maske takacak. 37.8 ve üzeri ateşi olanlar statlara alınmayacak. Takımlar gibi medya mensupları da maçtan iki gün önce teste tabi tutulacak. Toplar sürekli dezenfekte edilecek. Maç önü ve sonu röportajlar tribünle sahanın birleştiği bir noktada olacak. Bir maçta futbolcular dahil en fazla 296 kişi ye alacak. Buna benzer birçok koruyucu önlemlerle coronavirüs risk azaltılmaya çalışılacak.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Spor Maksimum önlem minimum risk!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri