Maksimum önlem minimum risk!

Türkiye Futbol Federasyonu, kalan bölümü seyircisiz devam edecek olan Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda uygulanacak olan talimatları açıkladı. Sezonun kalanı için alınan tedbirler şöyle: Statlara maskesiz giriş yapılmayacak. Futbolcular ve teknik direktörler maskelerini ancak sahada çıkarabilecek. Yedek oyuncular ise maske takacak. 37.8 ve üzeri ateşi olanlar statlara alınmayacak. Takımlar gibi medya mensupları da maçtan iki gün önce teste tabi tutulacak. Toplar sürekli dezenfekte edilecek. Maç önü ve sonu röportajlar tribünle sahanın birleştiği bir noktada olacak. Bir maçta futbolcular dahil en fazla 296 kişi ye alacak. Buna benzer birçok koruyucu önlemlerle coronavirüs risk azaltılmaya çalışılacak.