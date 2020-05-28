Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.
RONALDO
Yıldız futbolcu imajını değiştirdi. Yeni saç stili ile ilgili takipçilerinden yorum istedi.
MESSI
Messi, evinin bahçesinde dinlenerek antrenmanların yorgunluğunu atmaya çalışıyor.
DIAGNE
Bonservisi G.Saray'da olan Diagne, formunu korumak için evde bireysel çalışma yapıyor.
CANER ERKİN
Beşiktaş'ın yıldız ismi eşi Şükran Ovalı ile çekildikleri fotoğrafı Instagram'da paylaştı.
NABIL DIRAR
F.Bahçeli yıldız sanal bir uygulamada kafasıyla top sektirdi. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
IŞIL ALBEN
G.Saray Kadın Basket Takımı'nın kaptanı evinde sıkı bir antrenman programı uyguluyor.
RONALDO
Yıldız futbolcu imajını değiştirdi. Yeni saç stili ile ilgili takipçilerinden yorum istedi.
MESSI
Messi, evinin bahçesinde dinlenerek antrenmanların yorgunluğunu atmaya çalışıyor.
DIAGNE
Bonservisi G.Saray'da olan Diagne, formunu korumak için evde bireysel çalışma yapıyor.
CANER ERKİN
Beşiktaş'ın yıldız ismi eşi Şükran Ovalı ile çekildikleri fotoğrafı Instagram'da paylaştı.
NABIL DIRAR
F.Bahçeli yıldız sanal bir uygulamada kafasıyla top sektirdi. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
IŞIL ALBEN
G.Saray Kadın Basket Takımı'nın kaptanı evinde sıkı bir antrenman programı uyguluyor.