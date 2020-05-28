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    • Spor
    • 28.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.



    RONALDO
    Yıldız futbolcu imajını değiştirdi. Yeni saç stili ile ilgili takipçilerinden yorum istedi.

    MESSI
    Messi, evinin bahçesinde dinlenerek antrenmanların yorgunluğunu atmaya çalışıyor.



    DIAGNE
    Bonservisi G.Saray'da olan Diagne, formunu korumak için evde bireysel çalışma yapıyor.

    CANER ERKİN
    'ın yıldız ismi eşi ile çekildikleri fotoğrafı 'da paylaştı.



    NABIL DIRAR
    F.Bahçeli yıldız sanal bir uygulamada kafasıyla top sektirdi. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

    IŞIL ALBEN
    G.Saray Kadın Basket Takımı'nın kaptanı evinde sıkı bir antrenman programı uyguluyor.
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