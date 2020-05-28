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    • Spor
    • 28.05.2020 Gazete
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    'ta de yeni hedef İspanyol !

    Kartal, Twente’de oynayan İspanyol kanat oyuncusunu listesine aldı. Yöneticilerden Erdal Torunoğulları’nın 24 yaşındaki Cantalapiedra’nın menajeriyle bu hafta içinde görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.



    Kartal'dan     transfer hamlesi… Beşiktaş dış transfer için girişimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Hollanda'da ailesinin yanında bulunan yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın Hollanda ekibi Twente'de oynayan kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra'yı yakın takibe aldığı öne sürüldü.



    TRANSFERİN GÖZDELERİNDEN
    Hollanda kulübü ile sözleşmesi biten 24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 21 resmi maçta 7 gol, 4 asist yaparken gösterdiği performansla tüm kulüplerin dikkatini çekti. Cantalapiedra transferin gözdelerinden oldu.



    BONSERVİS BEDELİ YOK
    Her iki kanatta da oynayabilen Aitor Cantalapiedra'nın bonservis bedeli olmamasını değerlendirmek isteyen Torunoğulları'nın İspanyol oyuncunun menajeriyle bu hafta görüşeceği öğrenildi.

    Haberler Spor Beşiktaş'ta transferde yeni hedef İspanyol Aitor Cantalapiedra!
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