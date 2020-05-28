



TRANSFERİN GÖZDELERİNDEN

Hollanda kulübü ile sözleşmesi biten 24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 21 resmi maçta 7 gol, 4 asist yaparken gösterdiği performansla tüm kulüplerin dikkatini çekti. Cantalapiedra transferin gözdelerinden oldu.