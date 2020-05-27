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    • 27.05.2020 10:38
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    Zlatan Ibrahimovic'in paylaşımı çok konuşuldu! Aralarından su sızmıyor

    İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic ile milli futbolcumuz 'nun arasından su sızmıyor. Geçtiğimiz günlerde 'Ibrahımovic Türkiye'de bir takım tutuyor' açıklaması yapan Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamasından sonra Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu'yla paylaşım geldi.

    Koronavirüs sebebiyle evde geçen günlerin acısı çıkaran İsveçli yıldız, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motorundan bir fotoğraf paylaştı.

    Ünlü yıldız yaptığı paylaşıma 'Sürüyoruz' notunu düştü.

    HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ZLATAN IBRAHIMOVIC İTİRAFI

    Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ismi zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılan Zlatan Ibrahimovic hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

    A Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Zlatan Türkiye'yi çok seviyor, İstanbul'u da çok seviyor. Türkiye'de tuttuğu bir takım var, hangi kulübü tuttuğunu söyleyemem, o gizli. Söylersem bana kızabilir, onu saklayalım." dedi.
    Haberler Spor Zlatan Ibrahimovic'in Hakan Çalhanoğlu paylaşımı çok konuşuldu! Aralarından su sızmıyor
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