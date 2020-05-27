"TFF ÇILGINLIKLARA KAPALI!"

21 takımla 40 haftalık topal lig süresi haziran sonunu bulacak yorucu ve dar bir sezon yaşanacaktı.. Dahası kalite düşecek, kulüp gelirleri azalacak, deplasman giderleri de çoğalacaktı. Bazı takımlar sakatlık ve cezalarla uzun maratonu taşımakta zorlanacaklardı. Neyse ki TFF böyle çılgınlıklara kapalı! 28 Mayıs Cuma günü yönetim çok önemli bir karar verecek. Yolu kapayacak. O karar çok "HAYIR"lı olacak!"