KULÜP YENİ SÖZLEŞME ÖNERDİ AMA...

Meksika kulübü Tigres, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'ya yeni bir sözleşme teklifi yaptı. Ancak, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle maaşlarda indirime giden Tigres, oldukça düşük miktarda bir öneri sundu.

Tudn muhabirinin aktardığı bilgilere göre Enner Valencia, bu teklifi düşüneceğini söyledi ancak Türk ekibinin sözleşme teklifi bunun çok daha üstünde."