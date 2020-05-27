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    • 27.05.2020 11:55
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    • 27.05.2020 11:55
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    Son dakika i | için tarih belli oldu

    Koronavirüs nedeniyle ekonomik yönden etkilenen , rotasını daha düşük maliyetli yıldızlara çevirmişti. Bir süre önce sarı-kırmızılı ekibin ismini gündemine aldığı iddia edilirken, Meksika basını transferle ilgili önemli bir haber verdi.

    Enner Valencia için tarih belli oldu

    Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Kısa süre önce Enner Valencia ismini gündemine alan ve oyuncuyla görüşmelere başlayan Cimbom, transferde sona yaklaşıyor.

    Fotomaç'ın Meksika basınından derlediği haberde, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi;
    "Enner Valencia, Tigres'ten ayrılıyor ve Avrupa'ya dönmeye karar verecek gibi gözüküyor.

    Oyuncu, Türk kulübü Galatasaray tarafından isteniyor ve 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor.

    Enner Valencia, bir yandan Tigres'te devam edebilme olasılığını ve kaldığı taktide nelerle karşı karşıya kalabileceğini analiz ediyor. Öte yandan sezon sonunda sözleşmesi sona eren golcü futbolcu, Avrupa'ya, Galatasaray'a gitmeye karar vermeye yakın.

    KULÜP YENİ SÖZLEŞME ÖNERDİ AMA...
    Meksika kulübü Tigres, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'ya yeni bir sözleşme teklifi yaptı. Ancak, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle maaşlarda indirime giden Tigres, oldukça düşük miktarda bir öneri sundu.

    Tudn muhabirinin aktardığı bilgilere göre Enner Valencia, bu teklifi düşüneceğini söyledi ancak Türk ekibinin sözleşme teklifi bunun çok daha üstünde."

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