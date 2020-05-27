Spor dünyasında corona günlüğü

İtalyan ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli golcü Ibrahimovic, sosyal medyadan Hakan Çalhanoğlu'nu etiketleyerek birlikte fotoğraflarını yayınladı. Bir başka ilginç paylaşım ise Mario Götze'den geldi. Alman yıldız kıyafet değiştirme akımına katıldı ve elbise ile poz verdi.







IBRAHIMOVIC

Hakan Çalhanoğlu kankası Zlatan Ibrahimovic ile birlikte motor keyfi yaparken.



GOTZE

Almanların yıldız ismi, kıyafet değiştirme akımına katılan isimlerden oldu…







BECKHAM

Efsane futbolcu, "Muhteşem kızlarımla muhteşem yürüyüş" ifadesini kullandı…



ALTAY

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, salgında tarzını değiştiren isimlerden...







ALVES

Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından asker selamı vermeyi ihmal etmedi.



KARIUS

Beşiktaş'ın eski kalecisi, sosyal medyadan "Şimdi başlama zamanı" notunu düştü.



