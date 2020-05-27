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    • Spor
    • 27.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    İtalyan ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli golcü Ibrahimovic, dan 'nu etiketleyerek birlikte fotoğraflarını yayınladı. Bir başka ilginç paylaşım ise 'den geldi. Alman yıldız kıyafet değiştirme akımına katıldı ve elbise ile poz verdi.

    Spor dünyasında corona günlüğü

    İtalyan ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli golcü Ibrahimovic, dan 'nu etiketleyerek birlikte fotoğraflarını yayınladı. Bir başka ilginç paylaşım ise 'den geldi. Alman yıldız kıyafet değiştirme akımına katıldı ve elbise ile poz verdi.



    IBRAHIMOVIC
    Hakan Çalhanoğlu kankası Zlatan Ibrahimovic ile birlikte motor keyfi yaparken.

    GOTZE
    Almanların yıldız ismi, kıyafet değiştirme akımına katılan isimlerden oldu…



    BECKHAM
    Efsane futbolcu, "Muhteşem kızlarımla muhteşem yürüyüş" ifadesini kullandı…

    ALTAY
    'nin genç file bekçisi, salgında tarzını değiştiren isimlerden...



    ALVES
    Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından asker selamı vermeyi ihmal etmedi.

    KARIUS
    'ın eski kalecisi, sosyal medyadan "Şimdi başlama zamanı" notunu düştü.

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