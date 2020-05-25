Takım halinde idmanlara başlar başlamaz hepimiz birbirimizi kucakladık, kimsenin sabrı kalmamış belli.

"EURO 2020'nin ertelenmesine sevindim"

EURO 2020'nin ertelenmesi bir yandan etkiledi, bir yandan sevindim. Takımda sakatlanmış oyuncular vardı. Cenk, Yusuf, Abdülkadir, Dorukhan, Merih... Turnuva olsa gelemeyebilirlerdi. Hepsi geri dönecek, o yönden sevindim. Tabii ki bu sene oynasak güzel olabilirdi ama kardeşlerim geri dönebiliyor.

Çok genç oyuncularımız var. Onların arasında iki tecrübeli isim var, Burak ve Emre ağabey. İyi bir jenerasyon yakaladık, Şenol hoca da bizi her maça iyi hazırlıyor. Havayı yakaladık. Kendimizi büyük ülkelere karşı da gösterdik. Bu bizi daha mutlu ediyor. İstesek, herkese kafa tutabiliriz.