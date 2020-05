"Ben her zaman kendime güveniyorum"

Ara sıra eleştiri olacak, herkesi memnun edemezsin. Seven de sevmeyen de olacak. Ben her zaman kendime güveniyorum, kendimden hiç şüphem yoktu. Sahada neler yapabileceğimi biliyorum, maçtaki gidişatı değiştirebilirim. Eleştirileri dinleyip geçiyorum, oraya odaklanmıyorum. Bugüne kadar hiç sakatlanmadan oynadım, o benim için daha önemli.