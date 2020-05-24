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    • 24.05.2020 19:23
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    Son dakika: test sonuçlarını açıkladı

    Son dakika haberi... test sonuçlarını açıkladı. Anadolu Efes Spor Kulübü; yöneticiler, antrenörler, oyuncular ve kulüp personellerine yapılan koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

    Anadolu Efes korona sonuçlarını açıkladı

    Spor Kulübü; yöneticiler, antrenörler, oyuncular ve kulüp personellerine yapılan testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

    ekibi, "Anadolu Efes, EuroLeague'de sezonu tamamlamaya hazır" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "A takım yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza yapılan COVID-19 testlerinin sonuçları kulübümüze bugün ulaşmış ve tüm test sonuçları negatif çıkmıştır. COVID-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgisine sunar, COVID-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz."

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