Bayram tatili nedeniyle çalışmalarına ara veren Fenerbahçe flaş bir karar aldı. SABAH'tan Volkan Demir'in haberine göre, sarı-lacivertliler 25 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde Covid-19 testine girecek.
TESTLER NEGATİF ÇIKARSA RİVA'DA KAMPA GİRECEK
Test sonuçlarının negatif çıkması halinde ise Fenerbahçe'nin yeni kamp yeri TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri olacak.
SAMANDIRA'DA TADİLAT VAR
Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ndeki odaların çift kişilik olması ve tesisin bir bölümündeki tadilat nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Riva'da salı günü başlayıp pazar günü son bulacak olan kampta futbolcular birer kişilik odalarda kalacak ve böylece risk azaltılacak.