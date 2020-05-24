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    • 24.05.2020 19:46
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    'den flaş karar! Korona testleri negatif çıkarsa 'da kampa girecekler

    takımı flaş bir karar aldı. Sarı-lacivertliler, yarın yapılacak testinin negatif çıkması halinde 'nin tesislerinde kampa girecek.

    Fenerbahçe'den flaş karar!

    Bayram tatili nedeniyle çalışmalarına ara veren Fenerbahçe flaş bir karar aldı. SABAH'tan Volkan Demir'in haberine göre, sarı-lacivertliler 25 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde Covid-19 testine girecek.

    TESTLER NEGATİF ÇIKARSA RİVA'DA KAMPA GİRECEK
    Test sonuçlarının negatif çıkması halinde ise Fenerbahçe'nin yeni kamp yeri TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri olacak.

    SAMANDIRA'DA TADİLAT VAR
    Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ndeki odaların çift kişilik olması ve tesisin bir bölümündeki tadilat nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Riva'da salı günü başlayıp pazar günü son bulacak olan kampta futbolcular birer kişilik odalarda kalacak ve böylece risk azaltılacak.

    TOPUK YAYLASI'NDA ZEMİN MÜSAİT DEĞİL
    Öte yandan sarı-lacivertlilerin gündemine Topuk Yaylası'na gitme konusunun da geldiği, ancak zeminin Temmuz ayına kadar hazır olmaması nedeniyle bu fikrin hayata geçmediği öğrenildi.

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